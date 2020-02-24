منصور بن زايد: «يومكس وسيمتكس» فرصة استثنائية لتحفيز الابتكار

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، النسخة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، في دورتهما الأكبر على الإطلاق والتي تستمر إلى 25 فبراير الجاري.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن معرضي «يومكس وسيمتكس» بمثابة بوابة عبور نحو المستقبل وفرصة استثنائية لتحفيز الابتكار بالنظر إلى مستوى الإقبال الدولي المتزايد على دولة الإمارات للمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض الدولية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ حضورها وسمعتها في مختلف المجالات التكنولوجية والصناعية من خلال استقطاب وتبني الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها وهو ما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الوطنية الرامية إلى لعب دور محوري في تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية عبر فتح أبوابها لتبادل الخبرات.

واستقبل سموه في مجلس المعرضين رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة من مدنيين وعسكريين ورحب سموه بالضيوف، متمنياً لهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا الحدث الدولي الذي تستضيفه أبوظبي مرة كل عامين النجاح المنشود.

وتجول سموه ومرافقوه بين أروقة المعرض وتفقد عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في المعرضين.

وكشف سموه عن مروحية درون «قرموشه» الجديدة إماراتية الصنع على منصة «ايدج».

5 صفقات

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة توقيع 5 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 156 مليون درهم وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020».

وكشف العميد الركن طيار طارق محمد البناي، المتحدث الرسمي باسم معرضي يومكس وسيمتكس 2020 أن إجمالي صفقات العقود الخارجية وصل إلى 90,575,681 درهماً، فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 65,515,824 درهماً».