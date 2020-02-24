«قرموشة» مروحية درون إماراتية الصنع بميزة الإقلاع والهبوط العمودي

المصدر: أبوظبي - البيان

في ظل ما تشهده الدولة من تطور تكنولوجي وأجواء تعزز الابتكار، تعلن شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» إطلاقها الرسمي لأول مروحية درون من طراز «قرموشة» إماراتية الصنع عالية الأداء متميزة بالإقلاع والهبوط العمودي، في إطار صفقة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك على منصة «إيدج» خلال فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020».

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج»: «يساعد إطلاق مروحية درون (قرموشة) على تطوير رؤية الشركة لمستقبل قطاع الدفاع بما يواكب أحدث المستجدات».

ومن جانبه، قال علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أداسي»: «نفخر بإطلاق منتجنا الجديد المصنوع في الإمارات؛ مروحية درون (قرموشة) بمواصفاتها الرائعة». ويمكن لمروحية درون «قرموشة» أن تنقل في وقت واحد مجموعة واسعة من الحمولات.

ومن جانبه، قال محمد علي، مدير أول التجاري والمبيعات في شركة أداسي: «يهدف إطلاق درون (قرموشة) الجديدة إلى تعزيز قدرات العمليات الجوية وتحسين الأداء، من خلال مروحية عسكرية مسيّرة خفيفة الوزن ومصممة لنقل حمولات تصل إلى 100 كغم تقريباً، لمدة تصل إلى 6 ساعات ومدى 150 كلم ضمن خط البصر».

وتوفر المنصّة الجديدة قدرة أكبر على التحمل، وحمولة أكبر، مع ميزة الكاميرا المدمجة عالية الدقة لتغطية مساحة أكبر، إضافة إلى مرونة مثالية في التشغيل تمنح القوات المسلحة فرصة الحفاظ على طائراتها المأهولة لأداء المهام الحساسة. ويمكن استخدام مروحية درون «قرموشة» للكشف عن التسرب بأنابيب الغاز، وغيرها.