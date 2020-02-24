فهد الذهلي لـ«البيان»: المعرضان وصلا لمكانة ريادية

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

شدد العميد الركن بحري فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم معرض يومكس 2020 في تصريحات لـ«البيان»، أمس، على النجاح الكبير للدورة الرابعة للمعرض التي بدأت أمس، مشيراً إلى أنها الأضخم، وشاركت فيها 163 شركة من 30 دولة.

ونوه إلى أن معرضي يومكس وسيمتكس قد وصلا إلى مكانة ريادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال فترة قصيرة من الزمن، ويعد المعرضان هما الوحيدان المتخصصان على مستوى المنطقة في الأنظمة غير المأهولة ونظم التدريب والمحاكاة، إلى جانب أنظمة أمن المنافذ التي تمت إضافتها مؤخراً.

وذكر أن الدورة الحالية تميزت بنمو جيد، حيث زاد عدد الشركات على 163 شركة بنسبة 33%، وزادت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 40% لتصل إلى 25 ألف متر مربع، مقارنة مع مساحة الدورة السابقة، في حين وصل عدد الدول المشاركة لـ30 دولة بزيادة 5 دول جديدة، أبرزها مصر، بالإضافة إلى 7 أجنحة وطنية.