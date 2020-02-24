المزروعي: الشركات الإماراتية مفخرة للصناعات الوطنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن قطاع الأنظمة غير المأهولة وما يصاحبها من تقنيات متقدمة كالروبوتات والذكاء الاصطناعي هو أحد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الامارات للصناعات المتقدمة واستراتيجية الامارات للصناعة 2031.

وقال معاليه في تصريحات بمناسبة انطلاق فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2020 أمس في أبوظبي، إن الإمكانات والتقنيات الصناعية التي تمتلكها الشركات الوطنية في قطاعي الدفاع والطيران تعد مفخرة للصناعات الوطنية في دولة الإمارات.

وأضاف المزروعي أن معرضي يومكس وسيمتكس نجحا في ترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية متخصصة في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وأحد المراكز العالمية الرائدة في التكنولوجيا والابتكار، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.