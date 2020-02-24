فيصل البناي: «إيدج» ترصد مليار درهم لتطوير التقنيات المتقدمة خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

كشف فيصل البناي الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، عن رصد أكثر من مليار درهم لتطوير التقنيات المتقدمة خلال العام الجاري 2020، وذلك في مجالات المنصات المسيرة والصواريخ والعربات، إضافة إلى عمليات البحث والتطوير.

وقال البناي، على هامش فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2020، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات مع شركات عالمية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى توقيع عقود مهمة خلال الشهرين المقبلين، سيتم الإعلان عنها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «إيدج»، أن المجموعة تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى لعب دور رئيس في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تصدير التقنيات المتقدمة للخارج، وأن يكون القطاع العسكري من القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات.

وأشار البناي إلى أن «إيدج» تضم تحت مظلتها 25 شركة، تركز على 5 قطاعات رئيسة، تتمثل في الأسلحة والأنظمة والحرب الإلكترونية والدعم التقني والأمن السيبراني، حيث حققت المجموعة مبيعات من الصناعات العسكرية والأمنية، تفوق الـ 5 مليارات دولار العام الماضي 2019.

وتطرق البناي خلال حديثه، إلى أن مجموعة إيدج تضم 12 ألف موظف، مع الاستمرار في دعم استراتيجية التوطين، حيث تصل نسبة التوطين في الإدارات العليا إلى 90 %، مشيراً إلى أن شركات المجموعة تدار من خلال كادر وطني.

ونوه البناي بأن تركيز مجموعة إيدج ينصب حالياً على تصنيع المنصات المسيرة ذاتياً وعن بعد.