«قرموشة» أول مروحية درون مصنوعة بالكامل في الإمارات

المصدر: أبوظبي ــ وام

لا تتوقف إبداعات أبناء الإمارات في شتى المجالات، ولعل آخرها ما تم الكشف عنه، أمس، خلال معرض «يومكس 2020» في إنتاج مروحية درون عسكرية مصنعة بالكامل في الإمارات وأنتجتها شركة أداسي الإماراتية.

قرموشة أو «الصقر الصغير» هو الاسم الذي أطلق على هذه المروحية المسيّرة خفيفة الوزن والمصممة لنقل حمولات تصل إلى 100 كغم تقريباً، لمدة تصل إلى 6 ساعات ومدى 150 كلم ضمن خط البصر، مع ميزة الإقلاع والهبوط العمودي، كما يبلغ إجمالي وزنها 500 كيلو غرام وتعد من أحدث الطائرات في العالم. ووفقاً للشركة المنتجة فإن إطلاق درون «قرموشة» الجديدة يهدف إلى تعزيز قدرات العمليات الجوية، وتوفر الطائرة قدرة أكبر على التحمل.