مبنى تحريات شرطة دبي.. جاذبية المكان تحاكي خدماته الراقية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

180 يوماً من العمل الدؤوب والرؤية المستقبلية حولت مبنى الإدارة العامة للتحريات لشرطة دبي إلى أفضل مكان جاذب للعمل وفقاً لاستطلاع آراء الموظفين العاملين في الإدارة، عبر 5 مبانٍ بات الانبهار سمة كل من يزورها، بدءاً من الاستقبال وحتى أماكن احتجاز المتهمين التي سيجرى العمل على إجراء تحديثات فيها قريباً.

«البيان» زارت المكان ورصدت أبرز التغيرات الجذرية التي طرأت عليه.فبين الأمس واليوم باتت الصورة مختلفة بكل المقاييس، وباتت المكاتب والألوان والديكورات مصدراً لبث الطاقة الإيجابية في نفوس أبناء الوطن والعاملين في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، التي تضم آلاف الموظفين، فلا عجب أن تجد اللون الأبيض يتصدر المشهد وغرف اجتماعات بمقاييس سبع نجوم وطرقات ازدانت بأثاث في ألوانه الزاهية لينقل الزائر والمراجع والموظف إلى حالة من الأريحية والفخر والاعتزاز إلى جانب تقديم الخدمة بأرقى المعايير.

تغييرات نوعية

وأكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن المكانة الكبيرة التي تتمتع بها شرطة دبي على مستوى العالم دفعتهم إلى إحداث تغييرات نوعية في مباني التحريات التي تضم العديد من الإدارات والأقسام الفرعية، والتي تعني بتقديم العديد من الخدمات للجمهور، بالإضافة إلى الحد من الجريمة ومنع ارتكابها والكشف عن المتهمين والمطلوبين، وقسم خاص لشؤون القنصليات والجاليات بالإمارة، والتي تسمح بالتواصل مع أكثر من 200 جنسية عبر المؤسسات الرسمية والاعتبارية.

مكاتب زجاجية

طغى الزجاج الذي يحمل العديد من المعاني على كافة الإدارات في رسالة واضحة بتطبيق الشفافية في العمل، حيث طعّمت بعض الديكورات بالخشب المفرغ بطريقة تنقل تراث الإمارات، وباتت الشاشات العملاقة في مكاتب الموظفين لعرض الأخبار والفعاليات ومتابعة كافة الأمور سمة ديكورية إضافية، وتلاصقت الإدارات بين تعقب السيارات وتعقب المطلوبين محلياً ودولياً، وتجاورت بين الشرطة المجتمعة والشرطة السياحية وإدارات البحث الجنائي وغيرها من الإدارات التي حملت على عاتقها تحقيق أعلى مستوى للأمن والأمان في إمارة دبي عالمياً.

حديقة جذابة

كرسي هزاز في مدخل الحديقة التي تم تصميمها بطريقة أكثر جذباً للموظفين، وتوفير بيئة عمل غير تقليدية بعد استغلال مساحة خالية من أي روح وتحويلها إلى ملتقى يجمع الموظفين لتناول المشروبات أو للعمل خاصة في ظل توفير شبكة واي فاي على أعلى مستوى.

كل ذلك دفع الوفود الأجنبية والمحلية إلى بعث الكثير من الإشادات وكلمات التعبير عن المستوى الراقي الذي يتمتع به مبنى الإدارة العامة للتحريات، والتي عقدت اجتماعاتها وتبادلت خبراتها في الإدارة خاصة غرفة الاجتماعات الكبرى المزودة بشاشة عملاقة وجهاز ترجمة لأكثر من لغة في ترجمة لمكانة شرطة دبي العالمية.