لجنة «آيسنار أبوظبي» تستعرض آخر استعداداتها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استعرضت اللجنة العليا لـ«المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2020» في اجتماعها مؤخراً برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية آخر الاستعدادات لهذا الحدث والذي ينطلق منتصف مارس المقبل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية وممثلون عن شركة ريد، الذين قدموا عرضاً متكاملاً حول الدول والشركات المشاركة، والتي تضم كبرى الشركات العالمية في مجال الأمن والسلامة من أمريكا وأوربا وآسيا والشرق الأوسط، التي سوف تعرض ولأول مرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال الأجنحة المتنوعة وأفضل الابتكارات في هذا المجال.

وأكد اللواء الدكتور أحمد الريسي، أن الاستعدادات اكتملت لهذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نسخة جديدة متجددة.