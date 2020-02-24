اعتماد دولي لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

المصدر: (الشارقة - وام)

حصلت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على اعتماد مؤسسة «كارف» العالمية التي تعنى بمنح الاعتماد الدولي الخاص بمعايير المؤسسات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل والصحة والعلاج على مستوى العالم، حيث حصلت المدينة على اعتمادها لـ 3 سنوات ضمن فئة «خدمات الأطفال واليافعين وخدمات التدخل المبكر».

وعبَّرت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عن فخرها واعتزازها بالمكانة العالمية التي بلغتها المدينة خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجازات وكان آخرها حصولها على اعتماد مؤسسة كارف العالمية.

وتقدمت بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تتشرف المدينة برئاسته الفخرية لها مؤكدة أن هذه الإنجازات العالمية ما كان لها أن تتحقق لولا دعم سموه ومناصرته الدائمة لحقوق أصحاب الهمم.

وأشارت إلى حرص المدينة على تعزيز التعاون وتنمية علاقات الشراكة مع المؤسسات والجهات العالمية والعربية والمحلية كي تقدم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.