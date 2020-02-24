حاكم عجمان يشيد بإنجازات «نادي مصفوت للرماية»

المصدر: عجمان - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإنجازات المتميزة لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية وتحقيقه المراكز الأولى في منافسات «مهرجان الوحدات المساندة الثامنة» والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. عادّاً سموه أن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسة في تحقيق النجاح والفوز والوصول إلى الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم.. حمد سعيد اضحي الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية وأعضاء فرق الرماية المختلفة بالنادي بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع سموه من حمد سعيد الكعبي على أهم النتائج التي حققتها فرق الرماية في المهرجان والتي تضمنت الحصول على المركز الأول في مسابقة رماية إسقاط الصحون فوق 60 سنة بندقية السكتون والمركزين الأول والثاني في مسابقة رماية إسقاط الصحون فوق 50 سنة m16 والمركزين الأول والثاني في مسابقة بندقية السكتون أهداف للرجال والمركز الأول في مسابقة بندقية السكتون للناشئين أهداف والمركز الثاني فوق 17 سنة في مسابقة إسقاط الصحون m16 والمركز الأول في مسابقة «تارجيت سبرنت» للرجال والعديد من المراكز المتقدمة في جميع أنواع الأسلحة والقوس والسهم.

وقال سموه إن مثل هذه الإنجازات تأتي تتويجاً لجهود الشباب.. مشيداً بالنتائج الطيبة لفرق الرماية في نادي مصفوت خلال المهرجان.. مؤكداً ضرورة المشاركة المستمرة في مثل هذه المنافسات والبطولات والمهرجانات لاكتساب المزيد من الخبرة وصقل مواهبهم والمحافظة على تفوقهم.. داعياً الجميع لبذل المزيد من الجهد والتدريب لتحقيق إنجازات أخرى على مستوى البطولات والمنافسات التي تقام في الدولة.