حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد الغفلي

المصدر: عجمان - وام

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صلاة الجنازة في مسجد الروضة في منطقة الجرف على جثمان المغفور له بإذن الله محمد سلطان عبد الله بن غليطة الغفلي. وأدى الصلاة، إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم.

كما أدى الصلاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وشيّع جثمان المغفور له بإذن الله إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف. وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان.