مفوضية مرشدات أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمرشدة

المصدر: (أبوظبي - وام )

احتفلت مفوضية مرشدات أبوظبي بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، أول من أمس، باليوم العالمي للمرشدة تحت شعار «التنوع والعدالة والشمولية» والذي يصادف 22 فبراير من كل عام وذلك في حديقة خليفة المائية بمدينة خليفة في أبوظبي.

وهدفت الفعالية التي شارك فيها أكثر من 100 زهرة ومرشدة وشابة من مختلف مدارس أبوظبي، إلى تنمية المهارات والقدرات الإبداعية لدى الفتيات المنتسبات إلى المفوضية، في المجالات الفنية والأشغال اليدوية والزراعة المنزلية وإعادة التدوير.

وأسهمت الفعالية في تعزيز انخراط الفتيات وتفاعلهن مع مواهب شابة في مجال الفن، إضافة إلى إبراز مواهبهن الإبداعية والابتكارية في شكل أعمال ملموسة.

وقالت بدرية صالح الجنيبي، رئيسة مفوضية مرشدات أبوظبي «نحتذي بتوجيهات أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات، وبمتابعة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة جمعية مرشدات الإمارات».