توعية بدور الأسر بالوقاية من حوادث الدهس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عززت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي جهودها للتوعية بدور الأسرة في نشر الثقافة الوقائية وحماية النشء والشباب من الأخطار على الطريق، ضمن محاضرة تثقيفية بالاتحاد النسائي العام بأبوظبي.

وأوضح الرائد خالد العزيزي، مدير فرع العلاقات العامة بالمديرية، أن المحاضرة تأتي ضمن مبادرة «درب السلامة» لشرطة أبوظبي، وحملة «للمشاة حق في عبور الطريق»، التي أطلقتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة، للتوعية بالعبور الآمن للطريق ورعاية الأطفال ووقايتهم من حوادث الدهس.

وتناولت المحاضرة خطورة عبور الأطفال للطرق بدون مرافق، واللعب بالدراجات الهوائية والكرة على الطرق، كما حثتهم إلى عبور الطرق من الأماكن المخصصة لعبور المشاة واستخدام الجسور والأنفاق.