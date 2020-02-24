«جمعية الصحفيين» تشارك في اجتماع بالقاهرة

المصدر: (القاهرة - البيان)

شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم ولجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة.ترأس وفد الجمعية محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من فضيلة المعيني نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن نقي البستكي أمين السر العام.

وقال الحمادي إن اجتماع الأمانة العامة للاتحاد ناقش تقرير نشاط الاتحاد خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2019، والمقدم من خالد ميري الأمين العام للاتحاد، كما ناقش الاجتماع التقرير المالي عن عام 2019، والمقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي للاتحاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف الحمادي أن وفد الجمعية بحث مع رؤساء الجمعيات والاتحادات والهيئات الصحفية المشاركة في الاجتماع سبل التعاون في المجال الصحفي والإعلامي بما يخدم الصحفيين في مجال التدريب.