تكريم الفائزين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم الخميس

المصدر: (عجمان - وام)

يشهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الخميس المقبل، حفل تكريم الفائزين بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها الـ36.

تنظم الحفل جمعية أم المؤمنين الحاضنة للجائزة والتي تشمل مسابقة على مستوى مجلس التعاون الخليجي في عدة مجالات وهي: الشخصية الإبداعية، والبحث العلمي بفرعيه البحوث العلمية التطبيقية والعلوم البحتة التي تبحث في مجالات الطب والصحة والهندسة والبيئة والتغذية وتقنية المعلومات، والدراسات الإنسانية وتبحث في الدراسات الشرعية القانونية والدراسات التربوية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية إلى جانب النقد الأدبي، ومجال الإبداع الأدبي ويشمل الرواية والمسرحية وأدب الأطفال إلى جانب القصة القصيرة والشعر بنوعيه الفصيح والشعبي.