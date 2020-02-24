640 زيارة تفتيشية لمراكز الاسترخاء والتدليك في دبي 2019

المصدر: دبي - وائل نعيم

تراقب بلدية دبي متمثلة في إدارة الصحة والسلامة، مراكز الاسترخاء والتدليك من خلال إجراء زيارات الرقابة المجدولة وفق نظام تفتيش ذكي مبني على آليات تقييم المخاطر لهذه المراكز، حيث يتم التحقق من التزامها بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة، حيث تم إعداد دليل فني إرشادي تفصيلي بتلك المعايير والاشتراطات وهو متاح عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ«البيان» إنه تم تنفيذ 640 زيارة تفتيشية خلال عام 2019، على مراكز الاسترخاء والتدليك، مشيرة إلى أن أبرز أسباب المخالفات التي تم تحريرها تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات الصحة العامة وخصوصاً عدم حصول العاملين في هذه المراكز على شهادات الصحة المهنية من هيئة الصحة بدبي وتدني مستوى النظافة العامة بالمؤسسة.

كذلك مخالفات السلامة العامة نظراً لاستغلال المكان المخصص للعمل لأغراض أخرى مثل النوم والطبخ وتخزين المواد الغذائية، وهناك مخالفات تتعلق بسوء التهوية وجودة المياه نتيجة لعدم إجراء النظافة والصيانة الدورية لأنظمة المياه والهواء بالمؤسسة.

زيارات متابعة

وأوضحت الدكتورة نسيم رفيع أنه لم يتم اتخاذ إجراء إغلاق لأي مركز تدليك أو استرخاء خلال العام الماضي 2019، نظراً لعدم تكرار المخالفات المسجلة أثناء الرقابة عليها في زيارات المتابعة لتلك المراكز المخالفة والتزامها بتصحيح أوضاعها وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.

وذكرت أن عمليات الرقابة على هذه المراكز تتم من خلال معايير وضوابط أهمها: استيفاء المؤسسة للاشتراطات ومعايير الصحة البيئية المعتمدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: جودة الهواء الداخلي وجودة وسلامة أنظمة المياه عدا مياه الشرب، و النظافة العامة للمؤسسة والنظافة الشخصية للعاملين، كذلك متطلبات السلامة العامة، وتوافر بطاقات الصحة المهنية للعاملين، إضافة إلى سلامة المنتجات الاستهلاكية وتخزينها واستخدامها بشكل آمن وملاءمة تجهيزات المركز من المساحات المخصصة للزبائن وغرف التدليك وملاءمة الأثاث والأدوات المستخدمة، إلى جانب ملاءمة الأجهزة المستخدمة وكفاءة العاملين في تلك المراكز لاستخدامها من خلال توفير شهادات التدريب.

اشتراطات صحية

وأوضحت أن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي تقوم بوضع الاشتراطات الصحية الموحدة لمراكز الاسترخاء والتدليك وذلك وفق الإطار العام للتشريعات المنظمة لها في إمارة دبي وعلى المستوى المحلي على أن يتم مراعاة المراجعة الدورية للتواؤم الجاري على التشريعات واللوائح ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه يجب عدم استخدام أي أجهزة ذات غرض طبي تجميلي في عمليات التدليك والخدمات الأخرى، ويجب توفير أسرة ملائمة للتدليك توضع في غرفة أو مساحة لكل سرير لا تقل عن 6 أمتار مربعة، مع وجود فاصل يحجب الرؤية بين السريرين في حالة وجودها في نفس الغرفة.

دليل

وشددت بلدية دبي في دليل أصدرته سابقاً حول الاشتراطات الصحية في مراكز الاسترخاء والتدليك، على أن المركز يجب أن يقدم الخدمة إما للرجال أو للنساء، حيث يجب أن يكون العاملون في المركز من نفس جنس الزبائن، وإذا كان المركز يقدم الخدمة للنساء والرجال فيجب أن يكون هناك مدخل منفصل للنساء عن الرجال، وفصل في أوقات العمل للنساء عن الرجال، وتثبت أوقات العمل بشكل واضح على إعلان للزبائن عند مدخل المركز، كما يجب الالتزام بعدم تقديم خدمات علاجية أو جراحية وعدم استقبال مرضى في المركز بحيث تكون الخدمة فقط للأشخاص الأصحاء الذين يطلبون الاسترخاء، كما يمنع التدخين داخل المركز، وتثبت إشارة منع التدخين في مكان واضح للزبائن.