عبد الله بن زايد: أبناء الإمارات ثروتها الحقيقية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة في أبوظبي، وفداً من طلبة مدارس الإمارات الوطنية.

واطلع سموه خلال زيارة الوفد على أهم برامج وأنشطة مدارس الإمارات الوطنية ودورها في بناء وصقل شخصية الطلبة وتأهيلهم للمستقبل.

ورحب سموه بالوفد الطلابي مؤكداً: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن أن أبناءها هم ثروتها الحقيقية وبسواعدهم تتواصل مسيرة التقدم والتطور وبهمتهم العالية نمضي قدماً في دروب الريادة العالمية بالمجالات كافة».

وأشاد سموه بما لمسه من حرص الطلبة على تحقيق التميز في مسيرتهم التعليمية بمدارس الإمارات الوطنية التي تعد من المؤسسات التعليمية الرائدة والمرموقة وتحرص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلبة على النجاح والتميز.

وحث سموه الطلبة على الاجتهاد والمثابرة في مشوارهم التعليمي والتسلح بالمهارات والمعارف الحديثة التي تؤهلهم بالشكل الأمثل للتعامل مع تحديات المستقبل.

شكر

وتوجه وفد مدارس الإمارات الوطنية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيدين بدور سموه الداعم للمسيرة التعليمية والتربوية في الدولة وكذلك تعزيز قيم التسامح والاحترام في نفوس الطلبة.

وقدم الوفد الطلابي هدايا تذكارية لسموه تشمل مجموعة قصصية من تأليف طلبة مدارس الإمارات الوطنية والكتاب السنوي للمدارس، بالإضافة إلى لوحات وبطاقة تهنئة لاحتفالات أعياد الميلاد أعدها طلبة المدارس وتم إهداؤها لعدد من سفارات الدولة.