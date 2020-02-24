مفاهيم مغلوطة حول سرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت مسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، أبرز 10 مفاهيم مغلوطة حول هذا النوع من السرطانات.

ويتركز المفهوم الأول حول أن سرطان الثدي يصيب النساء فقط ولا يصيب الرجال، حيث كثرت الاعتقادات بأن الرجال غير معرضين للإصابة بسرطان الثدي لأن حجم الثدي وأنسجته أصغر من نظيرتها لدى النساء، لكن في الحقيقة الرجال معرضون للإصابة بهذا النوع من السرطان تماماً مثل النساء.

وأما المفهوم الثاني فيتعلق بأن سرطان الثدي يصيب المرأة بعد سن اليأس فقط، حيث إن المعلومة الصحيحة أن النساء يتعرضن لخطر الإصابة بهذا النوع من المرض في أي مرحلة عمرية بعد سن البلوغ. وأما المفهوم الثالث فهو يتعلق بأن سرطان الثدي مرض وراثي فقط، وهذا المفهوم مغلوط، حيث تشير الدراسات إلى أن 5 إلى 10% فقط من سرطان الثدي يعود لأسباب وراثية.

وأما المفهوم الرابع فهو أن فحوصات الماموغرام غير آمنة بسبب التعرض الكبير للإشعاعات، والصحيح أن فحوصات الماموغرام تعتبر واحدة من أكثر الخطوات أمناً. والمفهوم الخامس أن العمليات الجراحية تسبب انتشار سرطان الثدي، والحقيقية أن العمليات الجراحية غالباً ما تنجح باستئصال سرطان الثدي، وينبغي للمرضى إجراؤها حتى لو لم تنجح باستئصال الورم بشكل كامل.

وأما المفهوم السادس فهو أن وجود كتلة أو ورم في الثدي يعني الإصابة بسرطان الثدي، ولكن الصواب هو أن معظم أورام الصدر حميدة وليست سرطانية، إذ لا ينبغي أن يصاب الشخص بالذعر عند اكتشاف ورم أو كتلة في الثدي، لأن معظم الكتل تتشكل بسبب التغييرات في الخلايا والأورام الحميدة غير السرطانية والأكياس الدهنية وغيرها من الأسباب والعوامل.

وأما المفهوم السابع فهو أن المرأة الحامل لا تصاب بسرطان الثدي أبداً، والحقيقة أنه بالرغم من ندرة إصابة المرأة بسرطان الثدي خلال فترة الحمل، فإنها يمكن أن تصاب به في أي مرحلة من مراحل حياتها.

وفي المفهوم الثامن الشائع لدى العامة، جاء أن كل حالات الإصابة بسرطان الثدي تعالج بنفس الطريقة، ولكن الصواب في الأمر أن هناك الكثير من أشكال العلاج الخاصة بسرطان الثدي، منها العمليات الجراحية، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الدوائي، كما يمكن دمج أكثر من طريقة لضمان فعالية الخطة العلاجية.

وأما المفهوم التاسع فهو أنه بعد نجاح علاجه، لن يعود سرطان الثدي للناجين أبداً، ولكن الصواب أنه حتى بعد نجاح العلاج والنجاة من سرطان الثدي، ينبغي للناجين توخي الحذر وإجراء الفحوص الدورية لضمان عدم عودته مرة أخرى.

ويتجلى المفهوم العاشر والأخير بأنه من الصعب علاج سرطان الثدي والشفاء منه، ولكن الصواب أن الكشف المبكر يعد من أبرز العوامل التي تساعد في علاج سرطان الثدي.