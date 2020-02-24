شرطة الشارقة تعقد ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وآثاره على واقع العمل الشرطي والأمني، في متحف الشارقة للآثار، وذلك بحضور عدد من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، للوقوف على أحدث الابتكارات والتقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم والريادة في المنظومة الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر استخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، والتسلح بأدوات المستقبل وفتح آفاق جديدة في مجال العمل الأمني، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.

وتناولت الورشة التي حاضر فيها الملازم سالم حسن آل علي شرحاً واضحاً لمفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخه وأنواعه وأبرز التطبيقات العالمية فيه واستخداماته.