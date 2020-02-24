مواصلة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن المبيدات، الذي يتكون من 16 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، والدكتورة موزة محمد العامري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.

كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة التغير المناخي والبيئة كل من: سيف الشرع «وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة»، ويوسف الرئيسي «مدير إدارة الشؤون البلدية»، والدكتور ناصر سلطان «مدير إدارة الشؤون القانونية»، والمهندسة عذيبه القايدي «خبير مساعد»، وهنا خليفة «باحث بيئي»، وعلياء آل علي «باحث قانوني».

وقال اليماحي إن اللجنة ستعمل على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس ليكون مشروع القانون جاهزاً للمناقشة في إحدى جلسات المجلس في شهر مارس المقبل. وذكر اليماحي أن مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات يهدف إلى ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة للمبيدات منتهية الصلاحية.