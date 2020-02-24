لجنة الشكاوى في «الوطني» تطلع على 18 شكوى

المصدر: دبي - البيان

اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة، على الشكاوى المعروضة أمامها والتي بلغ عددها 18 شكوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وقال علي جاسم: «تم في بداية الاجتماع شرح آلية عمل اللجنة وفق اللائحة الداخلية والمراحل التي تمر بها حتى تصل إلى الجهات المعنية والاطلاع على الردود من الشؤون القانونية حول قانونية هذه الشكاوى والرأي القانوني في حل هذه الشكاوى».

وأضاف جاسم بأنه «تم أيضاً شرح آلية متابعة مراحل الاتصال مع الجهات المعنية بالشكاوى، والتواصل مع المشتكين، وكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل شكوى، والوصول إلى الحلول المناسبة».

وأوضح أن اللجنة درست الشكاوى المعروضة عليها واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بشأنها، وتم تكليف رئيس اللجنة ومقرره وبعض الأعضاء لمتابعة تلك الشكاوى وإيجاد الحلول لبعض الشكاوى مع الجهات المختصة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: هند حميد العليلي مقرر اللجنة، وأحمد أبوشهاب السويدي، وعائشة رضا البيرق، وحميد علي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وشذى سعيد النقبي.