بلدية عجمان ومواصلات الإمارات تناقشان سير العمل في المشاريع المشتركة

المصدر: عجمان - البيان

استقبل عبد الرحمن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وفداً من مواصلات الإمارات، ترأسه محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات.

وتم مناقشة آفاق توطيد أواصر التعاون والشراكة بين الطرفين والاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التميز والريادة في الخدمات والمشاريع المستدامة.

وقدم عبيد المحيربي عرضاً تعريفياً بمشروع «صيانة أسطول بلدية عجمان» والذي تنفذه مواصلات الإمارات لصالح البلدية بهدف تعزيز كفاءة أسطول مركباتها وآلياتها المتنوعة، وضمان جاهزيتها التامة للوفاء باحتياجات الإمارة في قطاع الخدمات العامة وبما يواكب أفضل المعايير والممارسات المتبعة في هذا المجال.