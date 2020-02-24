بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية بالعربية والأوردية لعمال «مصفح الصناعية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح- قسم التواصل المجتمعي بإدارة خدمات وإسعاد المجتمع، حملة توعوية للحفاظ على واجهات المباني، استهدفت العمال في منطقة مصفح الصناعية الناطقين باللغتين العربية والأوردية، وذلك بمشاركة شركة سي تاور.

وهدفت الحملة إلى توعية عمال منطقة مصفح الصناعية بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري العام للمباني، والحد من انتشار مشوّهات واجهاتها، من أجل الارتقاء بالمظهر العام، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع.

إلى ذلك، وفّر الشريك الاستراتيجي «شركة سي تاور» مترجماً متخصصاً من أجل ترجمة تعليمات وتوجيهات موظفي البلدية إلى العمال باللغة الأوردية لتسهيل التواصل معهم.

على صعيد آخر، نظم مركز بلدية مصفح- إدارة خدمات وإسعاد المجتمع، مبادرة فحوصات طبية مجانية لمرتادي سوق بازار مصفح بمشاركة مستشفى البستان التخصصي، بهدف تقديم التوعية الصحية للعمال وزوار السوق بأهمية الاطمئنان على صحتهم بشكل دوري.

وتضمنت المبادرة التي تم تنفيذها على مدى يومين في سوق بازار مصفح، فحوصات طبية مجانية للعمال ومرتادي السوق ركزت على فحوصات ضغط الدم للعمال.