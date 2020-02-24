5 ملايين موظف في القطاع الخاص خلال 2019

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة 5.095 ملايين موظف في نهاية الربع الرابع من عام 2019، منهم 27.1% في أبوظبي و51.5% في دبي و21.4% في المناطق الشمالية من الدولة، وذلك بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويضم سوق العمل في الدولة 3 مجموعات إقليمية رئيســية هي: «أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية»، ويغطــي كذلك القطاع الخاص باســـتثناء المناطق الحــــرة.

وتظهر إحصاءات الوزارة ارتفاع معدل التوظيف في الدولة بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019 مع نمو التوظيف في المناطق الجغرافية الـ 3 كلها، مقارنة بزيادة قدرها 1.1% في الربع السابق، وعلى أساس ربع سنوي. وكانت أبوظبي هي المحرك للنمو الربعي على المستوى الكلي، حيث نمت بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي.

وارتفع التوظيف في أبوظبي بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019، مقارنة بانخفاض قدره 1.3% في الربع السابق.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص 1.3% على أساس ربع سنوي مقارنة بنمو صفري في الربع الثالث من 2019.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص في دبي كذلك بنسبة 2% في الربع الرابع من 2019، وهو معدل النمو نفسه الذي سجل في الربع السابق، إلا أن التوظيف شهد انخفاضاً على أساس ربع سنوي في دبي بنسبة 0.1% مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الربع الثالث من 2019.

وعلى نحو مماثل، ارتفع معدل التوظيف في المناطق الشمالية من الدولة على أساس سنوي بنسبة 2.9% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بارتفاع بنسبة 2% في الربع الثالث من 2019.

وطبقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفع مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً على أساس صافٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 64641 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت إمارة أبوظبي أعلى ارتفاع 53.6% من صافي التصاريح الجديدة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث وصل عدد التصاريح لـ 20787 تصريحَ عمل جديداً على أساس صافٍ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 مقابل زيادة في عدد التصاريح الملغاة عن الصادرة بفارق 17508 تصاريح في الفترة نفسها من العام السابق.

مقارنة

وشهد مجموع تصاريح العمل الصادرة في دبي خلال الربع الأخير من 2019 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ صافي تصاريح العمل الجديدة 16959، أي ما نسبته 43.7% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة في الربع الرابع من 2019 في الدولة. وشهدت التصاريح الجديدة نمواً بلغ ما يقارب من 7 أضعاف.

وعلى نحو مماثل ارتفع عدد التصاريح الصادرة حديثاً في المناطق الشمالية من الدولة بمقدار 11564 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي تصاريح العمل في الربع الرابع من العام ذاته في الإمارات الخمس 1019 تصريحاً.

ويشار إلى أن نسبة الموظفين في القطاع الخاص بلغت حوالي 81.5% من إجمالي الموظفين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين في نهاية 2018 مقابل 80.7% في نهاية 2017.