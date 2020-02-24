خبراء الموارد البشرية يستشرفون مستقبل الوظائف في الدولة

المصدر: دبي - وام

نظمت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، جلسة خاصة لاستشراف مستقبل الوظائف في الدولة، بمشاركة مسؤولين ومديرين وخبراء في مجال الموارد البشرية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهودها لبناء القدرات الوطنية، وتأهيلها لمواكبة التغيرات العالمية في مجال الوظائف والتخصصات الأكاديمية.

رافد

وأكد سعيد القرقاوي، مدير أكاديمية دبي للمستقبل: «أن الأكاديمية تُعدّ رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، وتركز في عملها على إعداد المواهب الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل، من خلال مبادراتها المعرفية وبرامجها التدريبية والجلسات الحوارية التي تنظمها بمشاركة خبراء ومتخصصين ورواد الفكر من الدولة والعالم، بما يدعم الرؤية الاستشرافية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدواتها لتصميم المستقبل على العلم والمعرفة».

واستضافت الأكاديمية كلاً من: مريم المهيري وأروى القاسم من مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، في جلسة تطرقت إلى أبرز التغيرات الجوهرية في أسواق العمل والوظائف المطلوبة والمهارات المستقبلية، في ظل تقديرات المؤسسات العالمية بأن تُحدث التطورات التكنولوجية تحولات جذرية على ثلث الوظائف المعروفة في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل.

واستشرفت الجلسة التغيرات المستقبلية التي يشهدها سوق العمل في الدولة والعالم، بما في ذلك متغيرات الطلب على المواهب المتخصصة، وأشار المشاركون إلى أن العالم سيشهد اختفاء مجموعة من الوظائف خلال السنوات المقبلة خاصة في مجالات النقل والمصارف والسياحة والسفر والرياضة والاقتصاد والتجارة وغيرها، فيما سيتم توفير نحو 133 مليون وظيفة جديدة في الاقتصادات العالمية الكبرى بحلول عام 2022 لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

توجهات

وتطرق الاجتماع إلى التوجهات العالمية الحالية وآثارها على نوعية المهارات المطلوبة والوظائف التي ستظهر أو تختفي في المستقبل، وأكد أهمية تطوير الأنظمة التعليمية وابتكار نموذج جديد يمكن استخدامه في مختلف دول العالم.

وناقش المشاركون في الاجتماع أهم الاستراتيجيات المستقبلية التي أطلقتها مؤسساتهم بهدف تطوير عملية استقطاب المواهب الوطنية والخبرات العالمية، ومواكبة التغيرات في طبيعة الوظائف والخبرات، بما يسهم في تعزيز آلية عملها وسد الثغرات الموجودة في فرق عملها، وتطرقوا إلى مجموعة من المبادرات الناجحة في الدولة في مجال دعم الوظائف المرتبطة بالابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك إطلاق نظام تأشيرات العمل الحر عام 2018.

وتنظم أكاديمية دبي للمستقبل، خلال الفترة المقبلة، مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف القطاعات والمجالات بما في ذلك «مستقبل البيانات»، وذلك يوم الـ23 من مارس المقبل، و«إدارة التحول نحو مستقبل مستدام»، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 26 مارس، و«العالم بعد خمس سنوات» يوم 30 مارس المقبل، و«سرد قصص المستقبل» خلال الفترة من 5 حتى 7 أبريل المقبل.