الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة تطلق 8 ابتكارات لدعم واستشراف المستقبل

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، 8 ابتكارات لدعم واستشراف المستقبل، ومنها: استوديو الخيال، لتعريف الطلبة والطالبات بوظائف المستقبل، ومنجم الخيال، ومعمل الخيال، ونظام مواردنا، وبرنامج السعادة الوظيفية «5 ع»، واستراتيجية البيانات، ومواصفة الابتكار.

وأوضحت نورا الشحي مساعد المدير العام للشؤون المؤسسية بالدائرة أن: «الابتكارات تأتي ضمن مبادرة «تحدي الخمسين 2020»، لاستشراف وترسخ ثقافة التميز الوظيفي، تماشياً مع عام الاستعداد للخمسين، وبهدف تطوير خطط ومشاريع دائرة الموارد البشرية، وتقديم أفكار ابتكارية باستخدام الذكاء الاصطناعي لفئة الطلبة والباحثين والباحثات عن عمل.

وأضافت: «تستهدف مبادرة «استوديو الخيال»، فئة الطلبة، لتعريفهم بوظائف المستقبل في الهندسة والفضاء والتكنولوجيا، وذلك بناءً على دراسات استشراف المستقبل، التي أجرتها الدائرة، من خلال تحليل وضع وظائف الجهات المستقبلية، بناء على استراتيجياتها، ومن خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف مستقبل الوظائف التي أجرتها شركات عالمية».

وأشارت إلى أن الدائرة أطلقت نظام مواردنا المطور «عامل النجاح»، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة في التحول الإلكتروني لجميع معاملاتها وإجراءاتها المرتبطة بالموارد البشرية، وإطلاق استراتيجية البيانات الخاصة برأس المال البشري لموظفي الحكومة، في إدخال البيانات المفتوحة والكبيرة، ومواصفة الابتكار التي تستهدف تطبيق أنظمة الدائرة في إصدار الأنظمة والبيانات.