قائد شرطة عجمان يتفقد المؤسسة العقابية

المصدر: (عجمان - البيان)

تفقّد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية وفرع التفتيش الأمني K9، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم أحمد راشد السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسلات، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وفي ذات السياق تفقد قائد عام شرطة عجمان الوحدات المختلفة في فرع التفتيش الأمني k9، واستمع لشرح تفصيلي حول المهام والمسؤوليات، كما اطلع على آلية العمل في التعامل مع الكلاب البوليسية وأنواعها ومهامها وتدريبها، وأثنى على إنجازات الموظفين في تدريب الكلاب التي أثمرت بالكشف عن ملابسات العديد من القضايا.