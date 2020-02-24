شرطة دبي تكرّم المتعاونين في إنجاح حملات الحج

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الدكتور أحمد محمد الحبتور مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات في إدارة قطاع العمل الخيري، في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بحضور بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية، والعقيد الدكتور أحمد آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إسعاد الموظفين، وتمكنيهم من تأدية شعيرة يتطلع إليها كل مسلم، وهي زيارة بيت الله الحرام. وأهدى العميد خالد شهيل، الدكتور أحمد محمد الحبتور، درعاً تذكارية، تعبيراً عن شكرهم وعرفانهم لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كما كرم مجموعة حملة النفرة والبلوشي للحج والعمرة، وكذلك شركة تجوال للسياحة، على ما قدماه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن.