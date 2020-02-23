"تنمية المجتمع " تمنح مركز هاي هوبس لعلاج الأطفال رخصة العمل في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل مركز هاي هوبس المتخصص بخدمات العلاج المتكامل لتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة المتوسطة والشديدة في دبي، على رخصة منشأة أهلية من هيئة تنمية المجتمع في دبي، ليصبح المركزُ بصفةٍ رسميةٍ مؤسسةً أهلية غير ربحية تقدم خدماتها لمجتمع دولة الإمارات.

ويحتفي المركز بهذا الإنجاز الاستثنائي إذ أنه يخوله للعمل بصفة منشأة أهلية غير ربحية لخدمة المجتمع بنطاقه الأوسع. ويتطلع مركز هاي هوبس لتقديم خدماته وبرامجه العلاجية المتخصصة عالية الجودة والمعايير لشريحة واسعة من الأطفال من أصحاب الهمم في الإمارات في المستقبل وتأمين مصدر دعم للأطفال الأكثر عرضة للضرر وأسرهم غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.

وقد حصل مركز هاي هوبس على ترخيص هيئة تنمية المجتمع بعد استيفاء كافة مراحل وإجراءات العناية الواجبة التي أكدت استمرارية المركز واستدامة أعماله المتخصصة على المدى الطويل بالتوافق التام مع معايير ومتطلبات الهيئة.

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة لدى هيئة تنمية المجتمع قائلاً: "رخصة المنشآت الأهلية غير الربحية ليست فقط ترخيص لمزاولة المهنة وإنما بناء شراكة بين الهيئة والمنشآت الأهلية التي تسعى لتقديم خدماتها الاجتماعية لأفراد المجتمع، ويتجسد دور الهيئة في تشجيع المنشآت الأهلية على الابتكار الاجتماعي ودعمها، ويعزز إطار المنشآت الأهلية تفكير المنشآت الإبداعي وقدراتها على الابتكار، وتحرص الهيئة على منح التراخيص للمنشآت التي تثبت جدارتها وكفاءتها الإدارية وقدرتها على استدامة أعمالها"

وعبرت السيدة لين برغوت جعفر، المؤسسة والمديرة الأم لمركز هاي هوبس، عن فرحها بهذا الإنجاز حيث قالت: "حصولنا على هذا الترخيص علامةٌ فارقةٌ في مسيرتنا المتواصلة في هاي هوبس المكرسة لدعم الأطفال من أصحاب الهمم وعائلاتهم وتوفير رعاية عالمية المستوى والمعايير لهم. وعلى مدى أكثر من عامين، وفّر مركز هاي هوبس ملاذاً ومرجعاً علاجياً متكامل الخدمات لدعم العائلات والمدارس والمختصين الذين يقدمون الرعاية للأطفال من أصحاب الهمم، لنتمكن سوياً من تسخير جُلّ الإمكانيات الجسدية والذهنية والاجتماعية التي يمتلكها أطفالنا المتميزون. وهذه الرخصة هي اعتراف بمهمتنا وجهودنا، وستكون دافعاً حثيثاً لنا للمضي قدماً في مساعينا وإتاحة خدماتنا الاستثنائية للأطفال الذين تعذر عليهم الحصول عليها سابقاً من خلال فتح المجال للعائلات بالالتحاق ببرنامجنا الجديد للطلبات الخاصة الذي سنطلقه في وقت لاحق هذا العام. "

جدير بالذكر أن مركز هاي هوبس المتخصص قد افتتح أبوابه في العام 2017 لعلاج وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المتوسطة والشديدة حتى سن 13 عاماً. ويتميز المركز بفريق عالمي من المعالجين وخبراء التنمية متعددي الاختصاصات المرتبطة بعلاج الأطفال، يتعاونون لتصميم برامج علاجية مخصصة لكل طفل من أطفال المركز بما يتناسب مع حالاتهم واحتياجاتهم ويمكنهم من توظيف كافة إمكانياتهم على أكمل وجه وتعزيز مهاراتهم الذهنية والحركية الدقيقة والكلية وقدرتهم على التواصل.