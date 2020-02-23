الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاُ وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:35 الثاني عند الساعة 03:01

الجزر الأول عند الساعة 20:26 عند الساعة 07:57

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06 الثاني عند 23:01

الجزر الاول عند الساعة 16:30 الجزر الثاني عند الساعة 05:12

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 21 85 35

دبي 33 20 80 40

الشارقة 31 19 90 45

عجمان 30 20 85 35

أم القيوين 30 18 90 40

رأس الخيمة 31 17 85 35

الفجيرة 27 21 80 50

العين 32 21 75 35

ليوا 33 18 90 30

الرويس 26 19 90 45

السلع 25 19 90 40

دلما 26 20 90 50

طنب الكبرى 25 19 85 45

طنب الصغرى 25 19 85 45

أبو موسى 25 19 85 45