الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان

المصدر: وام

رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جمهورية جنوب السودان .

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة عن تهانيه لقيادات جنوب السودان لاتفاقها على تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره خطوة هامة نحو بناء ركائز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد أبو الغيط في بيان وزعته الجامعة اليوم دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ بقية استحقاقات الاتفاق الخاص بتسوية الصراع في البلاد بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساندة جنوب السودان وشعبه لإنجاح عملية السلام .