3.98 مليون عدد السياح وضيوف الفنادق الدوليين في أبوظبي ودبي خلال 3 أشهر

المصدر: وام

بلغ عدد السياح وضيوف الفنادق الدوليين القادمين الى إماراتي أبوظبي ودبي 3.98 مليون سائح خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 7.8% مقارنة مع ذاته من العام 2018 وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة في دبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتعد دبي وأبوظبي، وجهتين سياحيتين رئيسيتين في دولة الإمارات، وفيما تنشر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بيانات عن الضيوف الدوليين، تشمل السياح الدوليين القادمين إلى الإمارة بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون في الفنادق دبي أم لا. فإن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تنشر بيانات عن الضيوف الدوليين وتغطي فقط السياح الذين يقيمون في فنادق أبوظبي "نزلاء الفنادق".

وسجل مجموع عدد السياح الدوليين القادمين الى دبي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 زيادة بنسبة 1.7% "زاد بنحو130 ألف سائح" مقارنة بالفترة نفسها من 2018 وبناء على البيانات التي نشرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تشير التقديرات إلى أن حوالي 56.9 ٪ "2.6 " من السياح الذين وصلوا إلى الإمارة خلال الربع الأخير من العام الماضي ،أقاموا في فنادق دبي.

وسجلت أرقام اعداد نزلاء الفنادق الدوليين في دبي ارتفاعا بنسبة 12.3 % "زادت بنحو 290 ألف ضيف مقارنة بالفترة المناظرة من 2018 " الأمر الذي يشير إلى زيادة عدد السياح الذين فضلوا الإقامة في الفنادق للاستفادة من الخصومات التي تقدمها الفنادق.

وفي أبوظبي بقي عدد ضيوف الفنادق الدوليين في الإمارة دون تغيير تقريبا " 1.3 مليون نزيل" مقارنة بالفترة نفسها من 2018 .

وعلى الرغم من أن عدد نزلاء الفنادق الدوليين في أبوظبي ظل على حاله خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5 ٪ خلال الفترة نفسها من 2018 ، الا ان جميع المؤشرات الأخرى تشير إلى اتجاه صعودي خلال 2019 حيث ارتفع متوسط السعر اليومي خلال الفترة المرجعية، وارتفع إجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي على نحو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وساعدت على جذب الضيوف الدوليين الفعاليات الدولية التي أقيمت في أبوظبي خلال الربع الرابع من 2019 مثل حفل "إيمينيم" 25 أكتوبر 2019 الذي أقامته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"11-14 نوفمبر، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى 28 نوفمبر-1ديسمبر، وحفل برونو مارس 31 ديسمبر 2019 .