إطلاق أمسيات شما للشعر في العين

المصدر: العين - البيان

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أقيمت أولى (أمسيات شما للشعر) بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عبر كلمة جاء فيها: (أن الشعر يمثل العلاقة الأسمى في علاقة الإنسان باللغة، و كثير من ثقافتنا العربية تناقلناها عبر الزمن من خلال تناقل النصوص الشعرية الشفاهية، والتي تراكمت وأصبحت موروثا كاشفا لمفردات الثقافة والفكر والمعرفة، في المنطقة العربية عامة و في الإمارات خاصة.. والقصيدة ترسم لنا خريطة لقدرات الإبداع لدى الشعراء، وقدرة المجتمع على إدراك جماليات الفكر المضفور في أبيات القصيدة، و لأن الشعر هو جزء أصيل في مواريثنا وهويتنا، كان حرصي على أن يكون له صداه في فضاء فعالياتنا الفكرية و الثقافية، بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي) .

هذا وقد نظمت مدرسة القهوة والسنع الأمسية الأولى، والتي شارك فيها نخبة من شعراء الشعر النبطي في الإمارات، بمقر مسرح كلية فاطمة للعلوم الصحية في العين، مساء الخميس الماضي.

حيث شارك في الأمسية الشعرية كل من : الشاعرة مريم النقبي والشاعرة ماجدة الجراح والشاعر أحمد المقبالي ، وأدار الأمسية الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي. وقد تألق الجميع في نثر قصائدهم بحروف الشعر النبطي الأصيل ، وتنافسوا بإلقاء القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والقيادة الرشيدة، كما تنوعت الموضوعات التي تم تقديمها ما بين العتاب والغزل، والمدح والحنين وغيرها، في أجواء استمتع بها الحضور ، وأبدوا إعجابهم بما تم تقديمه ، فيما قام الشعراء ببث رسائل الشكر والتقدير، مثمنين جهود رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان لمجالات الأدب والثقافة ، واهتمامها بالموروث الأصيل من خلال دعمها لمشروع مدرسة القهوة والسنع منذ أن أطلقتها عام 2011 وحتى الآن، وقد كرمت إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ، الشعراء المشاركين في الأمسية وإدارة كلية فاطمة للعلوم الصحية لدورهم الفعال في انجاحها .