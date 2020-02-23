بلدية الشارقة: إزالة 131 عزبة مخالفة في 2019

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت بلدية مدينة الشارقة زياراتها الميدانية المكثفة للعزب العشوائية التي تمت إقامتها دون تصريح منها، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها انطلاقاً من حرصها على تنظيم هذه العزب والقضاء على مشوهات المظهر العام، وجميع الممارسات السلبية، و نشر الوعي بضرورة الالتزام بالقوانين، حيث تواصل البلدية حملاتها المستمرة على هذه العزب.

وأكد خليفة بو غانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة إزالة 131 عزبة في 2019، كما تحرص البلدية على توعية أصحاب هذه العزب لتنظيمها وإزالة كل التعديات والتجاوزات والقضاء على مشوّهات المظهر العام، حيث تنظم البلدية بشكل دوري حملات منظمة ومدروسة لإزالة العزب المخالفة في بعض المناطق، بناء على مجموعة من الرسائل والبلاغات التي تصل للبلدية، ليتم بعدها إبلاغ المخالفين بضرورة إزالة التعديات، ثم يتم منحهم مدة كبيرة وكافية لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة، تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عملية الإزالة لهذه العزب.

وأشار إلى أن هذه العزب تعتبر تشويهاً للمظهر العام، كما أن البلدية تكثف من حملاتها الدورية لنشر مزيداً من التوعية بين أصحابها، وتحذيرهم من المخاطر التي تسببها الحيوانات السائبة، لا سيما وأن البلدية تعمل جاهدة من أجل تطبيق اللوائح المنظمة للعزب، والالتزام بالمظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وفق أسس ومعايير صحيحة، وتوعية أصحابها، بضرورة المحافظة على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، والتأكيد على الأهالي بضرورة أن يكون هناك تعاون مع البلدية لإزالة هذه العشوائيات التي تضر بالسكان وتشوه المنظر العام.