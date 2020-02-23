إكسبو الشارقة يستضيف النسخة الثانية من معرض إكسبو كولينير

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أزاحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الستار عن تفاصيل النسخة الثالثة والعشرين من مسابقة الطهي الأكبر عالميا "صالون كولينير الإمارات" التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي بدعم من الغرفة ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة للعام الثاني على التوالي خلال الفترة 3 -5 مارس المقبل، بمشاركة خبراء الطهي من جميع أنحاء العالم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأوي ميشيل رئيس جمعية الإمارات للطهي نائب الرئيس المساعد للرابطة العالمية لجمعيات الطهاة، و جوان كوك الرئيس التنفيذي لشركة "بربل كيتشن إيفنتس".

كما شهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض "إكسبو كولينير" الذي يقام هذا العام بمشاركة 2000 طاه من حول العالم يقدمون عروضا في فنون الطبخ ويشارك به 200 عارض مختص في الطهي والمأكولات وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة.

30فئة

كما تم خلال المؤتمر، الإعلان عن إدخال فئة جديدة إلى مسابقة "صالون كولينير الإمارات" لتصبح 30 فئة بدلا عن 29 فئة، فضلا عن زيادة عدد البرامج التدريبية التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر، إلى جانب توسيع الأماكن المخصصة لتقديم تلك الدورات لزيادة عدد المستفيدين منها، حيث ستقدم البرامج التدريبية من قبل 5 شركاء تعليميين رسميين، وهم مركز الشيف الدولي، وكلية دبي للسياحة، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، والمركز الدولي لفنون الطهي وريشمونتي ماستربيكر، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث مدارس طهي أخرى حتى يتمكن الزائرون من استكشاف مجموعة واسعة من الدورات المتاحة.

دعم جهود صناعة الضيافة .

تعزيز

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن دعم غرفة الشارقة لهذا الحدث سيكون هذا العام أوسع عن العام السابق، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم كافة الجهود في صناعة الضيافة التي تتميز بها إمارة الشارقة كوجهة مميزة للإستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال إبراز أهمية هذا الحدث وتعزيز مكانته عبر توفير كل أشكال الدعم للجهات المشاركة والمنظمة، بما يتناسب وأهمية الحدث ويسهم في تنشيط الحركة التجارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها على خارطة صناعة المعارض الإقليمية والعالمية.