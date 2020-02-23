طبيب مواطن يجري 400 عملية ركبة صناعية بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أجرى الدكتور علي البلوشي أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات نائب رئيس شعبة طب وجراحة العظام في جمعية الامارات الطبية واستشاري جراحة العظام في مستشفى ميديكلينيك سيتي ومركز أورثكوري الطبي، 400 عملية ركب صناعية بمختلف أنواعها لمرضى تجاوزت أعمارهم 60 سنة من مختلف الجنسيات بتقنية الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي بنسب نجاح ممتازة جدا ،مسجلا بذلك رقما قياسيا عالميا.

وأكد الدكتور علي البلوشي، أن استخدام الروبوت خلال الجراحة يمتاز بدقة عالية في التخطيط والتنفيذ الأمر الذي يخفض الأخطاء البشرية بنسبة 20% عن الطرق التقليدية القديمة، كما أن الوقت المستغرق ونسبة الألم ونسبة النزيف أثناء اجراء العملية أقل، والفترة التي يمضيها المريض في المستشفى أقل بكثير من الطرق التقليدية.



التهاب



وقال البلوشي بأن التهاب المفاصل العظمي، يعد أحد الأسباب الرئيسة لاستبدال الركبة، حيث تتهالك الغضاريف المبطنة بين الطرف السفلي من عظمة الفخذ والجزء العلوي من عظمة الساق تمامًا، وبالتالي تحتك أسطح العظام ببعضها، ما يسبب الألم الشديد والتصلب وعدم الراحة.

لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة لعلاج هذه الحالة هو جراحة استبدال المفصل، حيث يتم قطع الأجزاء التالفة في العظم بمنشار ثم يتم تغطيتها بالمعدن، ويتم إدخال قرص بلاستيكي بين العظام لاستبدال الغضروف المفقود.

وأشار إلى أن مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لطب وجراحة العظام الذي سيقام الخميس المقبل في فندق لو ميريديان سيناقش مجموعة واسعة من الموضوعات منها استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت الآلي في عمليات تبديل المفاصل إضافة إلى الإصابات الرياضية والرباط الصليبي والكتف والركبة وعمليات قدم الكاحل والركب الصناعية والذكاء الاصطناعي في تركيب المفاصل بكافة أنواعها.