7 أيام من الابتكارات الحــــــــكومية الخلاقة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

انطلقت أمس فعاليات شهر الإمارات للابتكار في دبي، والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 22-28 فبراير الجاري في منطقة أبراج الإمارات تحت شعار «ابتكر استعداداً للخمسين» بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ومنها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة دبي المستقبل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وتستعرض منصة الفعاليات الحكومية في دبي أهم وأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات الحكومية، كما سيتم من خلال المنصة إطلاق مشاريع المرحلة 1.0 وتنفيذ مخرجات مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطبق دبي ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، حيث ينظم فريق «دبي 10X» في مؤسسة دبي للمستقبل فعالية خاصة لاستعراض مشاريع المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منصة حوارات الابتكار، حيث سيتم تنظيم 19 جلسة يشارك فيها متحدثون من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال في مجال الابتكار، بالإضافة لعدد من الجلسات المعرفية يتم تنظيمها بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية.

احتفال وطني

وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار هي بمثابة احتفال وطني يجمع الابتكار والمبتكرين في مكان واحد، ويعبّر عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، تمكّن الدولة من خلق بيئة محفزة لذوي الأفكار الخلاقة، مشدداً على أن اهتمام دبي بالابتكار ينبع من رؤية قيادتها الاستشرافية الرامية إلى ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة باستثمار الفرص وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال معالي البسطي: «الابتكار رهاننا لضمان استدامة مستقبلنا، ونشكر الجهات الحكومية والخاصة المشاركة على تأدية دورها كمحرك رئيس للنمو وأداة أساسية في مختلف القطاعات، ومن شأن هذه الفعالية أن تمهد الطريق لنا لفتح آفاق جديدة من التميز والإبداع، وبما يسهم في تحقيق سعادة ورفاه المجتمع».

منافسة فريدة

بدوره، قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن شهر الإمارات للابتكار أوجد منافسة فريدة من نوعها بين المؤسسات على مستوى الدولة، كما أتاح العديد من الفرص لعرض آخر وأحدث التقنيات والحلول الذكية في العالم، والتي نجحت الإمارات بمؤسساتها وقطاعاتها وهيئاتها في توظيفها بالشكل الأمثل.

وأكد أن فكرة هذا الشهر التي بدأت بأسبوع واحد للابتكار عام 2015، تعكس الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمتلكها الدولة في مواكبتها للمتغيرات السريعة في العالم، وفي سباقها مع الزمن نحو المستقبل، موضحاً قيمة وأهمية التحولات التي تشهدها الإمارات في هذا الشأن، والتي ترسخ مكانتها بوصفها الدولة العصرية الأكثر تقدماً، والأفضل في رفاهية العيش وجودة الحياة.

وعن مشاركة الهيئة في هذا الشهر، وضمن أسبوع الابتكار المخصص لمدينة دبي، أفاد معالي القطامي بأن الهيئة تمضي بوتيرة سريعة على طريق امتلاك تقنيات الجيل الجديد، وما يشمله من الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول الذكية، التي وظفتها الهيئة في منشآتها الطبية، لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة، ومن ثم توفير منظومة متطورة للرعاية الصحية المتكاملة، وخدمة الناس بشكل أفضل، إلى جانب تطوير الممارسات المهنية في صفوف الكادر الطبي والفني.

حلول ابتكارية

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت هدفاً رئيساً ترمي لتحقيقه بحلول عام 2021، وهو أن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمية في مؤشر الابتكار العالمي، وأن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال مستقبل التنقل، وتوظيفها في تحقيق السعادة والرفاهية للسكان في إمارة دبي.

وقال معاليه: «تبنَّت الهيئة حلولاً ابتكارية لمواجهة تحديات النقل الحالية والمستقبلية في الإمارة، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من دمج الابتكار في الخدمات المقدمة للجمهور، واعتمدت استراتيجية للابتكـار، وأسست مختبراً للابتكار يُعنى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما دخلت الهيئة في سباق مع الزمن لتنفيذ 4 مبادرات ضمن مشروع دبي 10X لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات، كما بدأت في تطبيق عدة وسائل ضمن مبادرة النقل المشترك بهدف توفير بدائل للسكان وتسهيل التنقل، خاصة للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير، ومنها المركبات والدراجات المشتركة والحافلات حسب الطلب، كما بدأنا منذ 3 سنوت بالتشغيل التجريبي لمركبات ذاتية القيادة، والتشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، ووحدات التنقل الذكية ذات السعة المختلفة حسب حجم الطلب، والمركبة الجوية ذاتية القيادة، وأعلنت مؤخراً عن دراسة وحدات النقل المعلقة، وغيرها من المبادرات».

بيئة داعمة للإبداع

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وتتخذ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من الابتكار منهجاً ومن استشراف المستقبل أولوية في عملها وصياغة سياساتها واتخاذ قراراتها. ويسهم تخصيص شهر للابتكار سنوياً في تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية وترسيخ الابتكار كممارسة قياسية ضمن مستويات العمل كافة».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا في إطار جهودنا لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، وشركات الأعمال، والقطاع الحكومي والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأكمل: «نجحت الهيئة في مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية عبر مواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتبنّي التقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين وغيرها، ما أسهم في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية تفوق نخبة الشركات العالمية.

إسعاد المجتمع

أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على توظيف الابتكار لدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وجعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة.

وأضاف أن شرطة دبي أطلقت عدة منهجيات وأنظمة عمل تدعم التوجه الاستراتيجي في الابتكار بالقدرات المؤسسية، ومن بينها ميثاق الابتكار الذي يشتمل على تعهّد القيادات العليا بتبني الابتكار ودعم المبتكرين، كما تم تشكيل مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز سمعة ومكانة شرطة دبي كمركز عالمي للابتكار، بالإضافة إلى تشجيع وبناء القدرات في مجال الابتكار الشرطي وجعل الابتكار محركاً رئيسياً للتطوير والتحسين.

كما عملت شرطة دبي على صناعة بيئة عمل محفزة وملهمة من خلال تدشين مختبر الابتكار الذي تم تأسيسه بمعايير عالمية، إلى جانب تبني نظام تفريغ المبتكرين الذي يهدف إلى دعم وتحفيز المبتكرين من خلال توفير الوقت اللازم لهم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة يمكن استغلالها.

فرصة مثالية

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يعتبر شهر الإمارات للابتكار، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، فرصة مثالية لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في وضع حلول وتصاميم للمستقبل بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتلبيةً لتطلعات الحكومة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات ودعم مكانتها كعاصمة للإبداع والممارسات المبتكرة».

وأكد معالي اللواء المري: «نحرص من خلال مركز الإبداع والابتكار الموجود في الإدارة على توفير أدوات وحلول مبتكرة وسهلة لمنظومة التكامل المؤسسي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل وبناء وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل وصولاً إلى أعلى مستويات من الكفاءة والجودة»، مؤكداً أن هذا الحدث الوطني السنوي يشكل بيئة محفزة للمبتكرين للمساهمة في مسيرة الابتكار في الدولة.

مبادرات حاضنة للابتكار

بدوره، قال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن نيابة دبي حريصة على تطوير العمل الحكومي وتحويله إلى منظومة سباقة ومبتكرة في أدائها وأدواتها، إلى جانب تحفيز الموظفين وخلق منصات لهم لإبراز إبداعاتهم وقدراتهم ليرسموا ملامح جديدة في هذا الإطار، كما تطبق الدائرة الاستراتيجيات التي تساعدها في تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية التي تتماشى مع حكومة دبي، وتحديداً الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن نيابة دبي في كل عام تعرض جميع المشاريع والمبادرات الحاضنة للابتكار وتقدمها للمجتمع بصورة واقعية تؤدي إلى تسهيل الحياة المعيشية للأفراد وتحقق لهم السعادة والاستقرار.

رعاية المبتكرين

ومن جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: «يشكل الابتكار محور رؤيتنا في الحاضر وفي استشراف المستقبل، وركيزة في منهجيات فكرنا وغاية في أساليب عملنا، وخلال مسيرتنا حققنا من خلاله تطبيقات كثيرة بكفاءة وفعالية داعمة لعملياتنا الرئيسية وللعمليات المساندة».

وأضاف: «علمتنا قيادتنا الرشيدة أن السياسات الإدارية المنفذة، والعمليات الميدانية المطبقة، والخدمات الراهنة مهما كانت متميّزة فإنها قابلة لأن تكون أكثر تميزاً، ونحن نركز على تطوير واختبار وتنفيذ الأفكار المُبتَكرة التي تحقّق منفعة عامة ترضي المتعاملين وتُسعدهم، فالابتكار هو جوهر الإدارة الناجحة، ومؤشر رئيسي لمدى التزامها بسياسة استدامة التطور، وحرصها على إيجاد فرص متعددة لرعاية الابتكار، وتنفيذ الأفكار المُبتَكرة، التي تحقق نتائج تغييرية تخدم المتعاملين والعاملين، على أن تقوم عملية الابتكار على مبدأ التطوير التراكمي المستمر، الذي ينظر إلى الخدمات الحكومية كمنظومة متكاملة وممارسة يومية وثقافة مؤسسية واحدة».

طابع ابتكاري

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «التزاماً بتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز ثقافة الابتكار كأساس للعمل لاستشراف المستقبل وبناء غد أفضل للأجيال القادمة، يسعدنا المشاركة في فعاليات شهر الابتكار، وهو الحدث الوطني الأبرز لتعزيز ثقافة الابتكار في بلادنا وتحويل الرؤى والنظريات إلى واقع ملموس، على نهج أفضل الممارسات العالمية ذات الطابع الابتكاري واستثمار الموارد بالشكل الأمثل لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق سعادة المجتمع».

وأضف الهاجري: «إن بلدية دبي، التي تتبنى رؤيتها «مدينة سعيدة ومستدامة»، والتي جعلت من قيمة الابتكار واحدة من أهم قيمها المؤسسية، والتي صممت واتبعت استراتيجية للابتكار والمعرفة 2018- 2021، ستشارك بقوة في شهر الابتكار، من خلال منصة رئيسية والعديد من الفعاليات المختلفة، بعضها بالمشاركة مع باقي دوائر دبي والجهات الحكومية، والأخرى التابعة للقطاع الخاص، وكذلك عبر منصات البث الحي لحوارات الابتكار عبر شاشات تفاعلية بمقرات برواز دبي، والمركز الرئيسي للبلدية، ومركزي الكفاف والطوار، كما ننظم بعض الورش والمبادرات والملتقيات، التي سوف تعرض عبر منصاتنا الإعلامية كافة».

علامة فارقة

من جهتها، أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دائرة دبي الذكية، أن شهر الابتكار أصبح يشكل علامة فارقة في مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة لدولة الإمارات، ويرسخ الجهود الحثيثة للجهات الحكومية لتعزيز نهج الابتكار بين موظفيها من أجل تقديم أفضل الخدمات لإسعاد الناس والاستعداد للمستقبل بأفضل طريقة ممكنة، ما يجسد تطبيقاً واقعياً لشعار الشهر لهذا العام «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، الذي يهدف إلى إيجاد حلول استباقية لتحديات خمسة عقود مقبلة، وفقاً لرؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

وقالت: «نعمل في دائرة دبي الذكية على أن تكون دبي المدينة ليس فقط الأذكى والأسعد على وجه الأرض، بل الأكثر ابتكاراً أيضاً، وذلك من خلال توظيف أفضل التقنيات والتكنولوجيا لتحسين جودة ونوعية حياة المواطنين والمقيمين والزوار، كما نسعى من خلال رفع كفاءة العمليات والخدمات الحكومية في المدينة، إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية».

وأضافت: «مشاركتنا في شهر الإمارات للابتكار تعد فرصة لعرض الإنجازات الابتكارية التي عمل عليها فريق دبي الذكية لتحسين حياة الناس، ولعل أبرزها تطبيق «دبي الآن»، الذي يشكل منصة خدمات ذكية مركزية سهلة وسريعة، تساعد سكان دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت أو عن طريق هواتفهم الذكية فقط، إلى جانب «الهوية الرقمية»، التي ستلعب دوراً حيوياً في إنجاز المعاملات الحكومية خلال السنوات المقبلة، وهي الحل الموحد للهوية الوطنية الرقمية».

إشراك الجماهير

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تسعدنا المشاركة في أسبوع الابتكار، حيث نسلط الضوء على آخر إنجازاتنا ومشاريعنا في مجال استكشاف الفضاء، ونحظى بفرصة لعرض مشاريع المركز أمام فئات مختلفة من الجمهور والتواصل معهم والإجابة عن استفساراتهم، فنحن في مركز محمد بن راشد للفضاء نولي أهمية قصوى لنشر الوعي حول نشاطاتنا لاستكشاف الفضاء وإشراك الجماهير، لأننا نعمل من أجل مستقبل كل البشر، وكل مواطن ومقيم في الدولة سيتأثر بهذه المشاريع النوعية التي نطلقها».

ويشارك في أسبوع الابتكار مركز محمد بن راشد للفضاء، إذ يُلقي أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي كلمة حول تجربتهما في خوض مجال الفضاء، بالإضافة إلى المراحل والتحديات والتجارب التي كان عليهما تخطيها. هذا كما يعرض المركز خلال مشاركته نبذة عن إنجازاته، مع معلومات مفصلة عن أحدث مشاريعه، وهي: مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل - الذي ينطلق في يوليو المقبل، ومشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

أفكار واعدة

بدوره، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل المستقبل من المواهب الوطنية المبتكرة، وتطوير منظومة متكاملة للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة.

وأضاف: «إن حي دبي للمستقبل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيكون وجهة دائمة على مدار العام لأفضل العقول المبتكرة والأفكار الواعدة في دولة الإمارات والعالم، وسيستضيف خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار مجموعة من المشاريع والمبادرات الحكومية التي أطلقتها الجهات الحكومية في دبي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10X» لدعم جهود دبي وريادتها في تصميم مستقبل دبي».

فعاليات

يشهد أسبوع الابتكار في دبي حزمة فعاليات مبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة، تدعم في مجملها الهدف الرئيسي للمبادرة في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، وفي إطار حرص دبي على لعب دور ريادي في مسيرة التطوير والتنمية، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها، ودعم رؤية الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية وتطويعه لخدمة وتطوير جميع القطاعات الحيوية.وتستهدف الفعاليات جميع فئات المجتمع لإطلاعهم على أبرز الجهود المبذولة في هذا المجال، والتي تطمح دبي من خلالها إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز استدامة اقتصادها وفق أسس مبتكرة. ويحظى زوار فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات، وستتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين على مدار 7 أيام في منطقة أبراج الإمارات، كما سيتمكن الزوار من المشاركة في العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية.