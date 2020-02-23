الإمارات الأولى إقليمياً والـ17 عالمياً في سعادة الأطفال

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ17 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم لمولد ومعيشة الأطفال في 2020، الصادرة حديثاً عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية. وترصد القائمة أفضل دول العالم التي توفر بيئة ملائمة لمولد ومعيشة الأطفال في 2020، من خلال جمع رصيد كل دولة في مؤشرين يتعلقان بتربية الأطفال في بيئة أقرب إلى المثالية، وهما «التغذية والصحة» و«التعليم والسعادة»، لتحديد رصيد الدولة على القائمة الإجمالية.

وحصلت الإمارات في القائمة الإجمالية على 88,27 درجة من أصل 100 درجة، لتتفوق على دول متقدمة مثل سويسرا وفنلندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا.

ونالت الإمارات 86.49 درجة من أصل 100 درجة في مؤشر «التغذية والصحة»، فيما حصلت على 90.06 درجة في مؤشر «التعليم والسعادة». كما حصلت الإمارات على التصنيف العام «AA»، وهو من التصنيفات ذات الفئة المرتفعة للدول التي توفر بيئة رائعة لتربية الأطفال.