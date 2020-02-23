4692 رخصة فورية أصدرتها اقتصادية دبي منذ إطلاق المبادرة

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 4692 رخصة بشكل فوري منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2017 وحتى اليوم، إذ تستغرق عملية الإصدار 5 دقائق فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط.

وبحسب تقرير أصدرته الدائرة توزعت الرخص على الأنشطة التجارية بواقع (3448) بنسبة 73.5 %، والمهنية (1244) بنسبة 26.5 %.

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، منذ الإطلاق وحتى اليوم يصل عددهم إلى 16935، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 87.6 % (14842)، في حين تشكل سيدات الأعمال 12.4 % (2093). وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم لتشمل رجال أعمال من الهند، باكستان، مصر، السعودية، السودان، الأردن، الصين، بريطانيا، وتركيا.

اقتصادية دبي: ترخيص فوري لـ 4692 منشأة أعمال بدبي