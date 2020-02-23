«البيان» تطلق مسابقة لتصميم شعار خاص لعيدها الأربعين

المصدر: دبي ـ البيان

بمناسبة الاحتفال بعيدها الأربعين، أعلنت صحيفة «البيان» عن تخصيصها 10 آلاف درهم لمن يفوز بتصميم شعار خاص يواكب هذه المناسبة.

وأطلقت الصحيفة دعوة للموهوبين والموهوبات، من مواطني ومقيمي دولة الإمارات، ضمن فعاليات احتفال #البيان_40، لتصميم شعار خاص يواكب المناسبة، مستوحى من قيم الصحيفة وريادتها وتطورها الدائم ومواكبتها لأهداف الدولة ودبي. وحددت «البيان» يوم 14 مارس موعداً نهائياً لاستلام التصميمات التي خصص لها بريد إلكتروني هو:

albayan40@albayan.ae، مع مراعاة عدد من الشروط والأحكام هي:

• الابتكار في التصميم

• أصالة التصميم بحيث لا يكون مقلداً أو مقتبساً من شعارات أخرى

• احتواء الشعار على الرقم 40

• إرسال الشعار بنسختي ألوان وأبيض وأسود

• إرسال الشعار بصيغة AI,EPS

• التزام الفائز بإجراء أي تعديلات مستقبلية تطلب منه

وتأتي هذه المسابقة في إطار عدد من الفعاليات والمشاريع التي ستعلن عنها «البيان» في الأيام القليلة المقبلة ضمن احتفالها بهذه المناسبة.