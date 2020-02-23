بحث تعزيز التعاون البرلماني مع فرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث أسامة أحمد الشعفار، رئيس لجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، مع وفد من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان ماري بوكيل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الخليجية، تعزيز التعاون والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الجديدة على صعيد العلاقات البرلمانية.

وأكد الشعفار عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، خاصة في المجال البرلماني واستعرض دور وإنجازات المجلس الوطني الاتحادي، واستراتيجيات الدولة في مجالات التنمية وجهودها لتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة.