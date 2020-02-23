صقر غباش: الإمارات تمتلك تجربة برلمانية متميّزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تمتلك تجربة برلمانية متميزة استطاعت أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات، الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس صلاحياته واختصاصاته.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر المجلس بأبوظبي وفداً من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بوفد المجلس الاستشاري، مؤكداً احتفاء المجلس الوطني بأعضاء المجلس الاستشاري، مشيداً بالتجربة الانتخابية الأخيرة للمجلس الاستشاري وتقديره للدور الذي يلعبه المجلس وجهوده لخدمة الوطن والمواطنين والتي تتلاقى مع سياسات وأهداف المجلس الوطني الاتحادي للارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار برؤية واعية من قيادة حكيمة هيأت لشعبها منابر للشورى والعمل المشترك لخدمة قضايا الوطن وإسعاد شعب الاتحاد.

وأشاد معالي صقر غباش باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه ومتابعته للعمل البرلماني في الدولة وأيضاً لجلسات المجلس الاستشاري في الشارقة لدوره الفاعل في التواصل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في إمارة الشارقة فضلاً عن رؤية سموه الثاقبة في فتح المجال لانتخاب نصف مقاعد المجلس أمام المواطنين في خطوة أثبتت نجاحها وتفردها في تحقيق النجاحات إدراكاً من سموه لأهمية مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط المجلسين الوطني والاستشاري في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتدعيمها بما يخدم الصالح العام وتم بحث العلاقات الثنائية وأهمية تنسيق المواقف حيال القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني المشترك وتنمية التعاون بين المجلسين في مجال البحوث والدراسات والاستفادة من خبرات المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال.

من جهته أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري أن المجلس الاستشاري يبني أهدافه وبرامجه بما ينسجم مع أهداف المجلس، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس الاستشاري لديهم ثقافة برلمانية عالية ويعملون بروح الفريق والهدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطن لتحقيق غايات الحكومة الاتحادية وخدمة شعب الاتحاد.