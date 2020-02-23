«تقنية الوطني»تناقش خدمات شركات الاتصالات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي مؤخراً في مركز أبوظبي الثقافي والمعرفي بإمارة أبوظبي، حلقة نقاشية بعنوان (جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات)، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات».

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف «مقرر اللجنة»، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه.

كما شارك في الحلقة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ضرار حميد عبدالله بالهول، وجميلة أحمد بن عمير المهيري، وحضرها عدد من الموظفين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمتخصصين والإعلاميين.

وذكر محمد عيسى الكشف «مقرر اللجنة» أن اللجنة سعت من تنظيم الحلقة النقاشية لطرح الموضوع العام الذي تناقشه للحوار مع كافة فئات المجتمع بما يسهم بفعالية في التعرف بشكل عميق على مختلف الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع محل النقاش لا سيما في ظل أهمية موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، والتي ترتبط بمختلف قطاعات المجتمع والملايين من المستخدمين، ومن ثم السعي لتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين والتسهيل عليه.

أهداف

وذكر يوسف عبدالله البطران «عضو اللجنة» أن أهداف الحلقة النقاشية تستند في المجمل العام إلى مناقشة التوطين النوعي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والتعرف على أبرز التحديات حول جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه تنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

رؤية واقعية

أفادت الدكتورة نضال محمد الطنيجي «عضو اللجنة» أن هذه الحلقات النقاشية تعمل على تكوين رؤية واقعية من المجتمع حول ما يقدم إليهم من خدمات ومدى جودتها، وسماع مقترحات الجمهور للتحسين والتطوير، مؤكدة على أن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات تسعى إلى إسعاد الإنسان وتقديم أفضل الخدمات له، والوصول إلى أرقى معايير الجودة العالمية في شتى القطاعات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.