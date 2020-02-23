دبي تستضيف مؤتمر الإمارات الثامن لطب وجراحة العظام الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي «مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لطب وجراحة العظام»، يوم الخميس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، بمشاركة 750 طبيباً ومتخصصاً في جراحة العظام من 24 دولة.

تنظم المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام بفندق «لو ميريديان دبي» - شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

وأوضح الدكتور علي السويدي، رئيس شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام رئيس المؤتمر، أن الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.

بدوره، قال الدكتور علي البلوشي، الأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات نائب رئيس شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام، إن اللجنة العلمية حرصت هذا العام على اختيار الموضوعات والأوراق العلمية المرتبطة بالأمراض الأكثر انتشاراً في الدولة بشكل خاص، ودول الخليج بشكل عام.

بدوره، أكد عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية، حرص الجائزة على دعم التعليم الطبي المستمر بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة، خاصة المؤتمرات الطبية التي تعود بمردودات إيجابية على أطباء الدولة بشكل خاص، وأطباء المنطقة بشكل عام.