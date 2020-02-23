مناقشة حفل «الإمارات للعلماء الشباب»

المصدر: (دبي - البيان)

ناقش مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في اجتماع عقد يوم الخميس، برئاسة الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت ترتيبات حفل تكريم الفائزين في اختبارات الدورة الحادية عشرة من جائزة «الإمارات للعلماء الشباب»، والذي سيقام في شهر مارس المقبل.

واستعرض الاجتماع سير عمل الدورة الرابعة من برنامج المبرمج المواطن، والتحضير ليوم الموهوب الإماراتي، وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية، لاستعراض التقريرين المالي والإداري.

وناقش الاجتماع الاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ووزارة الاقتصاد، تهدف إلى تسهيل تسجيل براءات الاختراع للموهوبين.