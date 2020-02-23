«فني السلوك المسجل» في مركز دبي للتوحد

المصدر: (دبي - البيان)

ينظم مركز دبي للتوحد دورة تدريبية تحت عنوان «فني السلوك المسجل» (RBT) تهدف إلى تأهيل جميع معلمي التربية الخاصة بالمركز على الممارسات المتصلة ببرامج التحليل السلوكي التطبيقي (ABA) وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة للأطفال المصابين بالتوحد بطرق مبتكرة.

يشارك في الدورة التي تستمر مدة عشرة أسابيع متواصلة 56 متدرباً من الكادر التربوي لدى المركز وذلك بواقع 40 ساعة تدريبية، ويقدمها رئيس برنامج التوحد في المركز، نيكولاس أورلاند، أخصائي تحليل السلوك المعتمد من البورد الأمريكي.

وقال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد: «تأتي الدورة التدريبية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد.».