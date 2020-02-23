عبد الله المعلا وسرور بن محمد وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح بن كردوس

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل محمد كردوس العامري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبد الله محمد كردوس العامري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، ومحمد سالم بن كردوس العامري، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وجمع من المدعوين.