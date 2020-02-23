سالم القاسمي يحضر أفراح الخيال والشيبه

المصدر: (الشارقة - وام )

حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمى رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه جاسم محمد عبد الله الخيال مدير عام الإدارة العامة للحرس الأميري في الشارقة، بمناسبة زفاف نجله عبد العزيز، إلى كريمة عبد الرحمن محمد الشيبه.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف - الشيخ عصام بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمى رئيس دائرة الموانئ والجمارك، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمى مدير دائرة شؤون الضواحي والقري بالشارقة، والشيخ ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء.