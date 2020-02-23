الإعلان عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقّعها مع المجلس الوطني الاتحادي.وتتسق هذه الخطوة مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاستشاري للأطفال بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في منارة السعديات في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للإعلان عن إطلاق شعار يوم الطفل الإماراتي «حق المشاركة» الذي يصادف يوم 15 مارس من كل عام.

حضر المؤتمر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمينة العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسلطان ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد.

ووقّع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 4 اتفاقيات مع كل من وزارة التغير المناخي والبيئة والمجلس الوطني الاتحادي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية الإمارات للتوحد والأولمبياد الإماراتي الخاص.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن العمل من أجل البيئة والمناخ يعتمد على تكاتف أدوار كل مكونات المجتمع، وليس جهود القطاع الحكومي فحسب، وتشكل فئة الجمهور، وبالأخص الشباب والناشئة، أهم مكونات المجتمع القادرة على إحداث تغيير إيجابي وفعال في مسيرة هذا العمل، إذا ما تم رفع وعيها بالآليات والمعايير الصحيحة للتعامل مع البيئة والسلوكيات المستدامة في الاستهلاك».