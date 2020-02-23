«دبي لخبراء المستقبل» يقيّم طلبات انتساب 80 جهة حكومية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن برنامج دبي لخبراء المستقبل، تقييم طلبات انتساب من أكثر من 80 جهة حكومية في 15 قطاعاً رئيساً للمشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، واختيار القائمة النهائية للمشاركين في البرنامج الذي ينطلق رسمياً نهاية الشهر الحالي.

وتضم القائمة النهائية للبرنامج في دفعته الأولى موظفين من 17 جهة حكومية في دبي من مستوى الإدارة العليا والمتوسطة في 12 قطاعاً رئيساً تشمل الإعلام والثقافة والسياحة والاقتصاد والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها.

ويهدف البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في ديسمبر الماضي، إلى تفعيل دور المواهب الوطنية في العمل الحكومي وتعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل في الجهات الحكومية في إمارة دبي.

ويتيح البرنامج الذي تم تطويره بالشراكة بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل فرصة للمشاركين لتطوير قدراتهم في استشراف وتصور المستقبل بما يترجم توجهات دولة الإمارات لتعزيز القدرات في تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

آلية التقييم

وتضمنت مرحلة تقييم الترشيحات اختبارات تفاعلية هدفت لاختبار مهارات المرشح في التفكير والتنبؤ واتخاذ القرارات الصحيحة، إضافة إلى مقابلات شخصية أجرتها لجنة تحكيم متخصصة من المجلس التنفيذي ومؤسسة دبي للمستقبل في «مكتب المستقبل» بهدف تقييم إمكاناتهم وقدراتهم على الارتقاء بأداء القطاعات الحكومية وتطوير مشاريع مستقبلية ترفد جهود دبي ودولة الإمارات.

ويمتد البرنامج مدة عام ونصف ويتضمن ثلاثة مستويات مدة كل منها ستة أشهر ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي» وبعدها إلى «استراتيجي مستقبلي»، ويتبنى البرنامج منهجية فريدة تتضمن إشراك المنتسبين في تطوير وتنفيذ البرنامج تدريجياً من المستوى الأول إلى الثالث.

ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من كافة أنحاء العالم في قطاعات تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبليّة، ومنهجية استشراف المستقبل وتطبيق المستقبل على أرض الواقع وسرد قصص المستقبل.

فرص التطوير

وسيعمل المنتسبون في البرنامج على إعداد مشاريع مستقبلية عبر مجموعة مكثفة من ورش العمل والمحاضرات الهادفة لتعزيز ثقافة استشراف المستقبل واستراتيجياته وآليات تطبيقها، فضلاً عن تطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع المستقبلية وتطوير المبادرات ومفاهيم القيادة المستقبلية. كما يتيح برنامج دبي لخبراء المستقبل للمنتسبين فرصة الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استشراف المستقبل من خلال زيارات وجولات عمل ميدانية في دولة الإمارات وخارجها.

خبراء المستقبل

ويساهم برنامج دبي لخبراء المستقبل في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي وإدارة المشاريع واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، فيما توفر أكاديمية دبي للمستقبل للمنتسبين إمكانية التعاون مع مختلف المبادرات ورواد الأعمال وبرامج المسرعات وحاضنات الأعمال، إضافة إلى شبكة واسعة من صناع القرار ومراكز البحوث والمعرفة التي توفرها مؤسسة دبي للمستقبل.